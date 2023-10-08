Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Milli takım kadrosu!
Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 6. maçında Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz, Hırvaitstan karşısına 3 puan ve liderlik için çıkacak. İşte, Hırvatistan Türkiye maçına dair tüm bilgiler...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu devam ediyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya kozlarını paylaşan millilerimiz, 6. maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Hırvatistan Türkiye milli maçı ile ilgili detaylar...
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HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.
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HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRT 1 CANLI YAYIN
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EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)
2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)
3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)
4- Galler / 7 Puan (5 maç)
5- Letonya / 0 Puan (5 maç)
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A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN VE LETONYA MAÇLARI KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
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DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
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ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.