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        1
        Haberler Spor Futbol Hırvatistan Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        A Millilerimiz Hırvatistan karşısında! Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Hırvatistan Türkiye maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. A Milli Futbol Takımımız Euro 2024 elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile mücadele edecek. Türkiye, deplasmanda Hırvatistan karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Futbolseverler için "Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Milli maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:47
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olacağı Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetirken; mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek. Peki, Hırvatistan Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak Türkiye-Hırvatistan maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

        • 3

          HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          TRT 1 CANLI YAYIN

        • 4

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)

          2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)

          3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)

          4- Galler / 7 Puan (5 maç)

          5- Letonya / 0 Puan (5 maç)

        • 5

          ADAY KADRO

          A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

        • 6

          Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

          Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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