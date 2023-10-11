A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olacağı Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetirken; mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek. Peki, Hırvatistan Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...