Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Zlatko Dalic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman öncesinde Dalic, oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.