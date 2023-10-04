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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı - Futbol Haberleri

        Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:09
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        Hırvatistan maçı bilet satışı başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın genel bilet satışları başladı.

        "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satışa çıkan biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmıyor.

        Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

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