Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan-Türkiye maçının bilet satışı başladı - Futbol Haberleri

        Hırvatistan-Türkiye maçının bilet satışı başladı

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırvatistan-Türkiye maçının bilet satışı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

        Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

        Hırvatistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

        "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satılacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

        Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa