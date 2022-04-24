20 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 21.5 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. WRC birinciliğine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis sürücüsü Ott Tanak, liderin 4.3 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Thierry Neuville ise Rovanpera'nın 2 dakika 21 saniye gerisinde 3. oldu.

Rovanpera, puanını 76'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 47 puanla Neuville ve 30 puanla Craig Breen (M-Sport Ford) izledi.

WRC'nin 4. ayağı, 19-22 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.