Hırvatistan Nerede? Hırvatistan Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Hırvatistan Nerede?

Hırvatistan nerede sorusu özellikle ülkeyi turistik veya coğrafi olarak merak edenlerin sıkça araştırdığı bir konudur. Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası üzerinde konumlanmış bir ülkedir. Kuzeybatısında Slovenya, kuzeyinde Macaristan, doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna-Hersek ve Karadağ ile kara sınırları bulunmaktadır. Batısında ise Adriyatik Denizi yer alır. Bu sayede ülke, hem kara hem de deniz yolları açısından önemli bir coğrafi avantaja sahiptir. Yani Coğrafi konum itibarıyla Hırvatistan, hem Balkanlar’a hem de Orta Avrupa’ya açılan bir kapı gibidir… Bu da ülkeyi ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda oldukça stratejik bir noktaya yerleştirir. Ayrıca da Adriyatik Denizi'nin doğu kıyısında bulunan bu ülke, özellikle yaz aylarında turizm açısından oldukça yoğun bir destinasyondur.

Hırvatistan Hangi Kıtada?

Hırvatistan hangi kıtada yer alır sorusu da Hırvatistan nerede sorusu ile doğrudan ilişkilidir. Hırvatistan, Avrupa kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Avrupa'nın güneydoğusunda konumlanan ülke aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olduğu gibi ve Schengen bölgesine dahildir. Bu yönüyle, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşmesinde aktif rol alan ülkelerden biridir. Hırvatistan’ın Avrupa kıtasında yer alması, ülkeyi hem kültürel hem de tarihi açıdan Avrupa medeniyetinin önemli bir parçası yapar. Hırvatistan bulunduğu kıta itibariyle Roma ve Osmanlı dönemlerinden izler taşır. Tüm bu nedenlerle ülke, Avrupa'nın geçmişine ışık tutan zengin bir mirasla karşımıza çıkar. Peki bu denli önemli bir ülkenin komşu ülkeleri neler?

Hırvatistan Komşu Ülkeleri Hırvatistan, komşu ülkeleri açısından da stratejik bir konuma sahiptir. Ülkenin sahip olduğu komşular, Hırvatistan'ın jeopolitik önemini artıran unsurlardan biridir. Hırvatistan toplamda beş ülke ile komşudur. Bir başka deyişle beş ülkeye kara sınırı bulunan Hırvatistan'ın komşuları şöyle sıralanabilir; - Slovenya: Hırvatistan'ın kuzeybatısında yer alır. İki ülke arasındaki sınır hem kara hem de turizm açısından önemlidir.

- Macaristan: Kuzeyde yer alır ve iki ülke arasında uzun bir sınır hattı bulunur.

- Sırbistan: Doğuda yer alır ve tarihsel ilişkiler açısından önemli bir komşudur.

- Bosna-Hersek: Hırvatistan’ın en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir. Ayrıca, Hırvatistan topraklarının bazı noktaları Bosna-Hersek ile çevrilidir.

- Karadağ: Güneydoğuda yer alır ve deniz kıyısına sahip olan diğer komşularından biridir. Saydığımız bu komşu ülkeler, Hırvatistan’a hem ticaret hem de turizm açısından çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle yaz sezonlarında Balkanlar üzerinden gelen turistlerin büyük bir kısmı, Adriyatik kıyılarını ziyaret etmektedir. Hırvatistan Başkenti Neresidir? Avrupa kıtasının önemli ülkelerinden biri olan Hırvatistan başkenti de ülke ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Hırvatistan başkenti, Zagreb şehridir. Zagreb, ülkenin kuzeyinde yer alır ve aynı zamanda Hırvatistan’ın sahip olduğu en büyük kent olma özelliğini de taşır. Başkent ve en büyük şehir olarak dikkat çeken Zagreb ayrıca Hırvatistan için kültürel, ekonomik ve politik bir merkezdir. Zagreb, tarihî yapıları, müzeleri, sanat galerileri ve canlı şehir yaşamıyla ziyaretçilerine çok şey sunar. Aynı zamanda birçok üniversite ve araştırma kurumu da burada bulunduğu için ülkenin eğitim merkezi olarak da kabul edilir. Zagreb, Hırvatistan’ın iç kısımda yer almasına rağmen ulaşım açısından da oldukça gelişmiştir ve misafirlerine tren, otobüs, hava yolu gibi çeşitlilikler sunar.

