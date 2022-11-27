Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Hırvatistan Kanada maçı canlı izle HD TRT 1! Hırvatistan Kanada canlı yayın izle link... Hırvatistan Kanada maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Hırvatistan -Kanada maçı CANLI YAYIN

Hırvatistan -Kanada maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan Kanada ile ilk maçında Fas ile berabere kalan Hırvatistan 3 puanın peşinde...

Giriş: 27.11.2022 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Hırvatistan Kanada maçı canlı izle HD TRT 1! Hırvatistan Kanada canlı yayın izle link... Hırvatistan Kanada maçı ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM

2' Alphonso Davies

STAT: Halife Stadı
HAKEM: Andres Matonte
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçı Uruguaylı hakem Andres Matonte yönetiyor.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oluyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ukrayna karanlığa gömüldü
Ukrayna karanlığa gömüldü
Otomobil üç metreden düştü! 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil üç metreden düştü! 2 ölü, 3 yaralı
"Millet Bahçesi" tabelasından harf hırsızlığına hapis
Çin
Çin "Yaogan-36" uydularını fırlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.