Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oluyor.