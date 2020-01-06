06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı. Milanovic, başkent Zagreb'deki parti binasında yaptığı konuşmada, adaylığını destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederek, "Zafer kalesine hoş geldiniz. Siyaset sevgi ve sabır işidir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı görevi süresince hayal kırıklığı yaşatmamaya özen göstereceğini belirten Milanovic, "İnsanlar farklı farklıdır. Bu bağlamda kimseyi incitmeden herkesin sesi olmaya çalışacağım. Farklılıklara saygı göstereceğim. Entrika ve gizli işler olmayacak." diye konuştu. AA'nın haberine göre; Milanovic, tüm partilere eşit düzeyde yaklaşacağını sözlerine ekledi.
Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Milanovic yarıştı.
Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamına yakını sayıldı. Oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantileyerek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.
DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.
Bu arada, sonuçların açıklanmasının ardından Milanovic'i destekleyenler Zagreb sokaklarında seçim zaferini kutladı.
MİLANOVİC KİMDİR?
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1966'da doğan Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesinde çalıştı.
Milanovic, 1993'te ise Dışişleri Bakanlığına geçerek, ülkesinin AGİT, AB ve NATO misyonlarından görev yaptı.
2008'de SDP'nin genel başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016 arasında başbakanlık yaptı.
Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı. SDP, erken genel seçimde başarısız olunca, Milanovic parti genel başkanlığını bıraktı.
Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına döndü.
Evli ve iki çocuğu bulunan Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.
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