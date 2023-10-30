Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic'e milli davet!

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Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Livakovic, bu maçlar için aday kadroya davet edildi.

Hırvatistan, grupta 18 Kasım'da Letonya deplasmanına gidecek ardından 21 Kasım'da sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde: