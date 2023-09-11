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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti, liderliğe yükseldi! - Futbol Haberleri

        Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti, liderliğe yükseldi!

        Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olduğu Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golü Andrej Kramaric kaydetti. Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve bir maçı eksik olan Hırvatistan, 10 puanla liderliğe yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:08
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        Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti
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        A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

        Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.

        Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi ve liderliğe tırmandı. Ermenistan ile 7 puanda kaldı.

        Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.

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