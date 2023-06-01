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Haberler Müzik Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi - Magazin haberleri

Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden etkilenen afetzedeler için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de konser verildi

Giriş: 01.06.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi - Magazin haberleri
AA

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden etkilenen depremzedeler için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yardım konseri organize edildi.

Zagreb Filarmoni Orkestrası ve Türk piyanist Hakan Ali Toker'in sahne aldığı konser, Hırvat - Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Hırvatistan Gençlik Müzikali tarafından, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi'nin himayesinde düzenlendi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh burada yaptığı açıklamada, satılan konser biletlerinden elde edilen gelirin, Türkiye'deki depremzedeler için kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği 2. Katibi Ertan Yılmaz ise düzenlenen konser için teşekkür ederek, Hırvatistan devleti ve halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yardım elini uzattığını anımsattı. Yılmaz, konserde çalınacak her notanın, Hırvatistan'ın umut, direniş ve özverili yardım mesajıyla yankılanacağını kaydetti. Etkinliğe 1300 kişinin katıldığı belirtildi.

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