AA

Kazanın meydana geldiği alanın trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, otobüsün Bosna Hersek'e gittiği, kazaya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ Görsel: İHA Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, kaza yerine gelerek ölü sayısının 12'ye yükseldiğini, 19'u ağır 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Otobüsteki tüm yolcuların Polonya vatandaşı olduğunu ifade eden Beros, ağır yaralıların birçoğunun ameliyatta olduğu bilgisini paylaştı. Beros, tüm yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, Polonyalı mevkidaşının da gün içerisinde Hırvatistan'a geleceğini aktardı.

ARAÇTA 43 YOLCU BULUNUYORDU Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da araçta 43 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Bu arada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ise yolcuların hac ziyareti için Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiğini belirtti. Başkent Zagreb istikametinde meydana gelen kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. * Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.