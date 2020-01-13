Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk kültürü okullarda kopya çekmekle başlıyor

13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yolsuzluk kültürünün "iyi kopya çeken çocukların kahraman olarak görüldüğü" okullarda başladığını söyledi.
Görevini Şubat'ta, 5 Ocak'taki seçimlerde kendisini yenilgiye uğratan Başbakan Zoran Milanoviç'e devredecek olan Kitaroviç, başkent Zagreb'de basın toplantısı düzenledi.
Kitaroviç toplantıda eski Başbakan Ivo Sanader'in geçen ay bir petrol şirketinden 10 milyon Euro rüşvet almaktan suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitaroviç, Sanader hükümetinde bakanlık yapmıştı.
Ivo Sanader döneminde hükümetin aldığı önemli kararlarda devre dışı bırakıldığını öne süren Kitaroviç şunları söyledi:
"Toplumun tüm kesimlerine hâkim olan bir yolsuzluk kültürü var. Sadece siyasetle sınırlı değil. Daha okulda başlıyor. Kopya çeken çocuklar kahraman olarak görülüyor. Kopya için hazırlıklı gelenlere 'çalışkan kunduz' deniyor. Çocuklar bu yaşlarda sistemin etrafından dolanmayı öğreniyorlar."
Hırvat toplumundaki âdetlerin de bu yolsuzluk kültürünü beslediğini belirten Kitaroviç şöyle devam etti:
"Bir doktora gidince herkes sizden en azından bir buket çiçek getirmenizi bekliyor. Geçenlerde annemi hastaneye götürdüm. Arkadaşlarım bana hemşirelere neden çiçek getirmediğimi sordu. Ben de onlara "Bu tür bir yolsuzluğun parçası olmayacağım' diye yanıt verdim. Şimdi gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Dönüşlerinde farklı çalışma yaşamı tarzları ve ahlak anlayışlarıyla dönecekler. Bundan hepimiz yararlanacağız."
AB'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği yolsuzluk anketine katılan Hırvatların yüzde 59'u gündelik yaşamlarında yolsuzluktan etkilendiklerini söylemişti.
Bizzat yolsuzluğa maruz kaldıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.
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