Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı

Hırvatistan Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA'nın haberine göre; kararla, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan merkeze alınırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

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