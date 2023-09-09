Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan: 5 - Letonya: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hırvatistan: 5 - Letonya: 0 MAÇ SONUCU

        Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Letonya'yı ağırladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 00:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırvatistan, Letonya'yı farklı geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı.

        44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

        İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan, 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi.

        78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.

        Hırvatistan bu sonuçla üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi, Letonya ise henüz puanla tanışamadı.

        Hırvatistan grupta bir sonraki maçını pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Habertürk Anasayfa