Hırvatistan: 5 - Letonya: 0 MAÇ SONUCU

REKLAM advertisement1

Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı.

44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan, 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi.

78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.

Hırvatistan bu sonuçla üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi, Letonya ise henüz puanla tanışamadı.

Hırvatistan grupta bir sonraki maçını pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.