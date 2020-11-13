Hırsızlık zanlısı aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca sonrası yakalandı

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi Yeni Ankara Sokak'ta çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki aracın içerisindeki durumundan şüphelendikleri kişiden araçtan inerek kimliğini vermesini istedi.

Araçtan inen şüpheli E.Ö'nün Genel Bilgi Toplaması'nı (GBT) yapan bekçiler, şüphelinin Karasu 2. Asliye Ceza Mahkemesince "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığını tespit etti. Bunun üzerine çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheliye yasal haklarını hatırlatarak, üst araması yapmak istedi.

Yakalandığını fark eden E.Ö, üst araması sırasında bekçilere saldırıp aracına binerek kaçmak istedi.

Bekçiler, E.Ö'nün elindeki araç anahtarını alarak araçtan indirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında ikinci bir anahtar çıkaran şüpheli, tekrar kaçma girişiminde bulundu. İkinci anahtarı da alan bekçiler, biber gazı sıkarak saldırgan şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Müdahaleye rağmen üçüncü bir anahtar çıkaran E.Ö, aracını çalıştırarak Dumlupınar Caddesi istikametine kaçmaya başladı.

Peşini bırakmayan bekçilerden M.G, seyir halindeki otomobilin sürücü tarafındaki camından içeri girerek, kaçmaya çalışan şüpheliyle bir süre boğuştu.

Boğuşma esnasında aracın el frenini çeken bekçi, E.Ö'yü araçtan indirmeyi başardı. Aracın dışında E.Ö'yü gözaltına almaya çalıştığı sırada yere düşen bekçi M.G. yaralandı.

Bekçinin yaralanmasını fırsat gören E.Ö, Ulucanlar Çocuk Parkı istikametine yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yaralı halde şüphelinin peşini bırakmayan bekçi M.G, E.Ö'yü koşarak yakaladı.

Gözaltına alınan E.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın ardından zanlının yakalanmasını sağlayan bekçiler, polis telsizinden amirleri tarafından tebrik edildi.