Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandılar
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.
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Hırsızlık yaptıkları ikametten çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı. Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti. Öte yandan adliye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.
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