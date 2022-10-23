Hırsızlık yaparken yakalayan çalışanı bıçakladı

DHA

İstanbul'da, markette hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli, çalışanı bıçakladı.

Bağcılar ilçesi Çınar Mahallesi'nde 13 Ekim Perşembe günü bir market zincirine müşteri gibi giren kişi, reyonlardan gıda malzemesi çalarak çıkış kapısına yöneldi. Durumu fark eden market çalışanı E.Z., şüpheliye müdahale etmeye kalktı.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Şüpheli ile kendisine müdahale etmeye çalışan E.Z arsında kavga çıktı. Şüpheli, kavga sırasında market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin emniyette kaydı bulunan H.V. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüpheli H.V. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.V. çıkarıldığı mahkemece 'İşyerinden hırsızlık ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.