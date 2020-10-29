Hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi'nde 2 kişinin bir motosikleti çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, sokak içerisinde tedirgin davranışlar sergileyen 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin polisi görünce ellerinde bulunan bir cismi aracın altına attıkları görüldü. Polis, şüphelilerin attıkları cismin hırsızlık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen alyan anahtarı olduğunu belirledi.

Yaşı küçük şüpheli E.S. ve D.K. muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin, emniyette hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kilitli olan motosikleti çalmak için bir süre uğraştığı, motosiklete zarar verdiği ve ardından polisin geldiği anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.