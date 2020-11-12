Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 3 şüphelinin internet kablolarını kestiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Mahalleye kısa sürede ulaşan ve kabloların kesilmiş olduğunu tespit eden ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.Gözaltına alınan 3 şüpheli Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede kabloları kesmek için kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makası buldu.