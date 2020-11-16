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Hırsızlık şüphelileri araçları arıza yapınca yakalandı

Kırklareli'nde bir çiftlikten elektrik direklerini çaldığı iddia edilen 4 hırsızlık şüphelisi araçlarının arıza yapması sonucu yakalandı.

16.11.2020 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hırsızlık şüphelileri araçları arıza yapınca yakalandı
AA

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde bir çiftlikten demir elektrik direklerinin çalındığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şeytandere Köprüsü'nün altında gizlenmiş bir kamyonet olduğunu fark etti.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri B.K, K.A, V.H. ile S.A'yı 39 BJ 105 plakalı kamyonetin arızasını gidermeye çalışırken yakaladı.

Kamyonetin kasasında parçalanmış halde elektrik direği, demir ve kablolar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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