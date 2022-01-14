Hırsızlık için girdiği trafoda canından oluyordu

DHA

Antalya'da, hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı. M.A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.