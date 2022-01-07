Hırsızlık için nakliye aracı tuttu

Olay, Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.Ç., 120 lira karşılığında bir nakliyeci ile anlaşarak boş alandaki hurda malzemeleri çalmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine N.Ç. olay yerinden kaçtı. Şikâyetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç.'yi evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.