Hırsızlık amacıyla girdiği depoda yakalandı

DHA'nın haberine göre, olay, bugün akşam saatlerinde Konak Vergi Dairesi deposunda meydana geldi.

İddiaya göre, Y.T., hırsızlık yapmak amacıyla depoya girdikten sonra kapıyı kapattı. Çevredekilerin içeriye birisinin girdiğini bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Deponun çevresini saran polis ekipleri, şüpheli Y.T.'yi yakaladı.

Şüpheli polis tarafından götürülürken, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Gözaltına alınan Y.T., polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.