Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti!

        Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti! Babası bozdurması için verdi: Babama ne diyeceğim

        Bursa'da bir tekstil çalışanının babasından bozdurmak için emanet aldığı 4 bin dolar, iddiaya göre hava alsın diye bir karış kadar camları açık bırakılan park halindeki otomobilden çalındı. Motosikletle otomobilin yanına gelip, parayı çaldığı anlar kameraya yansıyan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, bir tekstil çalışanının iddiaya göre babasından bozdurmak için emanet aldığı 4 bin doların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde bir tekstil firmasında çalışan Recai Demir, babasından bozdurmak için 4 bin dolar aldı. Bu sırada iş yerindeki mesaisini tamamlamamak için dükkana uğrayan Demir, aracının da camlarını hava alsın diye bir karış açık bıraktı.

        MESAİNİN ARDINDAN OTOMOBİLİNE DÖNDÜ

        REKLAM

        İş arkadaşlarıyla mesaisini tamamlayan Demir, iş yerinin hemen önüne bıraktığı otomobiline bindi. Cüzdanındaki paraya yönelen Demir, 4 bin dolar ve bin lira parasının olmadığını fark etti. Bir süre parasını arayan Demir, bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi.

        Plakasız motosikletle gelen bir kişinin etrafı kolaçan ettikten sonra soğukkanlılıkla araca girip parayı çaldığını görünce şoke olan Recai Demir, polise başvurdu.

        "BEN ŞİMDİ BABAMA NE DİYECEĞİM"

        Recai Demir, "Babam bozdurmam için 4 bin dolar, yani ortalama 120 bin lira para verdi. Ben de buraya, iş yerime geldim. Aracı hemen dükkanın önüne bıraktım. Otomobilin içi hava alsın diye de camları bir karış açık bıraktım. Mesaim bittikten sonra tekrar araca geldim. Cüzdanımı kontrol ettim, paranın olmadığını görünce hemen güvenlik kamerasını inceledim. Plakasız motosikletle gelen biri aracıma girip cüzdandan paramı almış. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Ben emniyet güçlerimizden hırsızı yakalamasını istiyorum. Bu işi çözerse onlar çözer. Bu adam bugün bizim emeklerimizi çaldı, yarın kim bilir kimin canını yakacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bursa haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa