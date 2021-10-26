Avukatın 100 bin TL'lik pırlantası çalındı! Sonrası film gibi!

İzmir Bayraklı´da avukat Şenay Geçkil´in evinden 3 Ekim'de, 100 bin lira değerindeki pırlanta çalındı. Geçkil, durumu polise bildirdi ve kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı. Evde incelemelerde bulunan ekipler kapı ve pencerede zorlanma olmadığını tespit etti.
ALT KOMŞU, OLAYIN NASIL OLDUĞUNU SORMADI
DHA'da yer alan habere göre Avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirlerin üzerinde durmaya başladı. Geçkil, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S.Ç.'den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için bunu polisle paylaşmadı.
PIRLANTALARIN SERTİFALARINI KUYUMCULAR ODASINA GÖNDERDİ
Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile de iletişime geçen avukat Şenay Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi. Kuyumcular Odası Başkanı ise Geçkil'in paylaştığı sertifika ve görüntüleri tüm üyelerine gönderdi.
PIRLANTALARIN SATILDIĞI KUYUMCU BELİRLENDİ
Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi.
100 BİN TL'LİK ZİYNETİ 7 BİN TL'YE SATTI
100 bin lira değerindeki pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. (28) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KOMŞUSU OLAYI İTİRAF ETTİ
Pırlantaları çalan komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil, "Olaydan 10 gün sonra bilmediğim bir numaradan beni arayan erkek şahıs, pırlantalarımın bir kuyumcuda olduğunu, kuyumcunun pırlantaları 7 bin lira karşılığında aldığını, bu parayı kuyumcuya ödemem halinde pırlantalarımı iade edeceklerini söyledi.
Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle 5 dakika müsaade isteyip 155'i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti" dedi.
KUYUMCUDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU
S.Ç.'nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen avukat Geçkil, "Pırlantalarımın bulunmasına sevinemedim diyebilirim. Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğim insanlardı. Çocuklarımız arkadaştı ve ailenin ufak bir bebeği vardı. Zararımı karşılayacaklarını söylediklerinde onlarla bir daha yüz yüze bakmamak için bulunduğum apartmandan taşınmaları koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Onlar taşınınca da şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu.
Kuyumcu hakkında şikayetçi olduğunu belirten Geçkil, "Suç eşyasının satın alınması bir suçtur. Herhangi bir malı satın alan, devreden kişi hapis cezasıyla yargılanır. Bu olayda satılan ürünler pırlantaydı. Pırlantalar sertifikayla alınıp satılır. Kuyumcunun da bu sertifikayı sorması lazımdı. Bunun yanı sıra bedelinin çok altında almışlar. Bu yüzden kuyumcular hakkında da şikayetçi oldum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!