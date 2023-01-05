Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da hırsız kâbusu! Genç kadın çocuğuyla balkondan atladı - Güncel haberler

Evinde bıçaklı hırsızı gören kadın çocuğu ile balkondan atladı!

Bursa'da tam bir dehşet yaşandı. Kentte evine bıçaklı bir hırsız giren bir kadın, çocuğuyla balkondan atladı

Giriş: 05.01.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da hırsız kâbusu! Genç kadın çocuğuyla balkondan atladı - Güncel haberler
İHA

Bursa'da evine bıçaklı hırsız giren kadın çocuğu ile balkondan atlaması sonucu yaralandı. Hırsız kaçarak kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre, olay saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADILAR

Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızı elinde bıçağı ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Yaralı kadın ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tesadüf eseri sokaktan geçerken olayı gören Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
"Sırbistan'ı savaştan kurtardık"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.