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Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi bir binaya tırmanıp daireye girdi

İstanbul Beyoğlu'nda sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi

Giriş: 04.07.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!
Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!
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İHA

Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi.

İHA'nın haberine göre Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi.

Ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de yan taraftaki binanın çatı katındaki bana ait daireye girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” dedi.

Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” diye konuştu. Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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