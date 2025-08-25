Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hirfanlı Barajı nerede? Hirfanlı Barajı hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Hirfanlı Barajı nerede? Hirfanlı Barajı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Hirfanlı Barajı, ülkemizde enerji üretimi ve sulama açısından önemli bir tesis olarak öne çıkar. Bu baraj, doğal görüntüsünün yanı sıra ekonomi turizmi açısından değerli bir niteliğe sahiptir. Barajın birçok dikkat çekici özelliği vardır. Peki Hirfanlı Barajı nerede? Hangi şehirde konumlanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hirfanlı Barajı nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hirfanlı Barajı, Türkiye’de baraj ve enerji altyapısı açısından değerli bir noktadadır. Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edildiği bilgisi vardır. Bu baraj, hidroelektrik enerji üretiminin yanı sıra çevresindeki tarım alanlarının sulanması için de faydalı bir yapıdadır. Barajın sahip olduğu göl, çevresindeki doğal peyzaj ve yürüyüş alanlarıyla yüksek seviyede ilgi çeker. Bu nedenle bu barajı araştıran birçok kişi vardır.

        HİRFANLI BARAJI NEREDE?

        Hirfanlı Barajı nerede? Söz konusu baraj, Kızılırmak Nehri üzerinde konumlanır. Doğal ve kırsal alanlarla çevrili bir konumu vardır. Baraj gölü, çevresindeki ormanlık alanlar ve yürüyüş yollarıyla beraber iyi bir gezi durağı olabilir. Bu açıdan bakıldığında Hirfanlı Barajı, enerji ve doğa turizmi açısından değerlidir.

        REKLAM

        HİRFANLI BARAJI HANGİ ŞEHİRDE?

        Hirfanlı Barajı hangi şehirde? Bu doğal yapı, Kırıkkale şehir sınırları içinde bulunur. Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesi’nde sanayi ve tarım bakımından değerli bulunur. Bu nedenle ilgili şehirde bulunan baraj da şehrin ekonomik ve turistik faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir.

        HİRFANLI BARAJI HANGİ İLDE?

        Hirfanlı Barajı hangi ilde? Kırıkkale şehrinde yer alır. Buradaki şehir yönetimi, Hirfanlı Barajı çevresinde turizm ve enerji projelerini destekleyici çalışmalar yürütmüştür. Barajın il sınırları içindeki konumu da güzeldir. Buraya ulaşım oldukça avantajlıdır.

        HİRFANLI BARAJI HANGİ BÖLGEDE?

        Hirfanlı Barajı hangi bölgede? Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Burası, daha çok karasal iklim ve tarımsal faaliyetler ile bilinir. Tam da bu nedenle söz konusu baraj, bölgesel su yönetimi ve enerji üretimi açısından stratejik bir noktada kabul edilir. Bunun yanı sıra baraj gölünün çevresindeki doğal alanlar, piknik yapanlar ve doğa nefesi almak isteyenlerin dikkatini çeker.

        HİRFANLI BARAJI KONUMU NEDİR?

        Hirfanlı Barajı konumu nedir? Kırıkkale şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır. Bu barajın Kızılırmak Nehri üzerinde kurulduğu bilgisi vardır. Coğrafi anlamda baraj gölü çevresinde geniş su yüzeyiyle öne çıkar. Sahip olduğu konum, enerji üretiminin yanı sıra doğa nefesi de sunar.

        HİRFANLI BARAJI HAKKINDA BİLGİLER

        • Hirfanlı Barajı, hidroelektrik enerji üretimi açısından ülkemizin kritik noktalarından biridir.
        • Kızılırmak Nehri üzerinde kuruludur.
        • Civarındaki tarım alanlarını da destekler.
        • Ülkedeki tarımsal verimliliğe katkıda bulunur.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa