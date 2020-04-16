Hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - MUĞLA

Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kamyondan itfaiye ekiplerince çıkarılan Görmez'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."