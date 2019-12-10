AA

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, HISİAD ve Armatür Valf Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği, sektör olarak gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri anlatmak amacıyla TİM'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, hırdavat ve armatür sektörünün ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yerlileşme adına gösterilen çaba ve ihracatımıza verilen katkı, sektörümüzün ne denli gelişim gösterdiğini ortaya sunuyor. TİM olarak, sektörlerimizin mevcut başarılarını daha yukarılara taşımaları adına, gerçekleştirilen tüm çalışmalara destek oluyoruz. Dolayısıyla, hırdavat sektörümüzün de çalışmalarına destek olacağız. Hırdavat sanayicilerimizin genç öğrencilerimize vereceği destekler de sektör adına çok değerli. Gençler, öğrenciler bizim geleceğimiz. Onları da sektörümüze kazandırmalıyız.”

YIL SONU HEDEFİ 8 MİLYAR DOLAR İHRACAT

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise hırdavat sektörünü daha da iyi seviyelere getirmek için çalışmalara devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İki ayrı sektör ve iki ayrı dernek ile TİM’e ziyarette bulunduk. Hırdavat sektörü olarak adımızı daha da duyurmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Sektör olarak ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyoruz. 2018 yılında 7,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş ülke arasında sırasıyla Almanya, Irak, Fransa, Romanya ve ABD yer alıyor. Sektörde 14 bin paydaşımız bulunuyor. 635 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yılı 8 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz. Dernek olarak ise 73 üyemiz bulunuyor.”