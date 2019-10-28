Hırdavat sektöründe hedef 8.5 milyar dolar ihracat

Hırdavat sektörünü daha da geliştirmek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD),sektör temsilciler ve iş insanları ile Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bir araya geldi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hırdavat sektörünün İTO dışında hiçbir odada komitesinin olmadığını, İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) başlayarak diğer odalarda da hırdavat sektörü komitelerinin kurulması gerektiğini söyledi.

HIRDAVAT SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI ÖNLENMELİ

Hırdavat sektörünün çok kapsayıcı bir sektör olduğunu vurgulayan Avdagiç, “HISİAD, hırdavat sektörünü çok güçlü bir şemsiye altında topladı. Sektörü bir araya getirdi. Sektörlerin bir arada olmasını İTO olarak önemsiyoruz. En fazla kayıt dışı, kalitesiz, el altından ürünlerin geldiği sektörlerin başında hırdavat sektörü bulunuyor. Mutlaka kayıt dışı ithalatını sıfırlamak zorundayız. Bu derneğin en önemli misyonu kayıt dışını önlemek olmalı.” dedi.

650 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

HISİAD olarak sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını, çözüm önerilerini bürokrasiye taşıyan ve ülke ihracatını en üst seviyelere taşımayı hedefleyen bir dernek olduklarını vurgulayan HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Türkiye genelinde hırdavat sektöründe 14 bin firma bulunuyor. Sektör olarak 650 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında 7.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 8.5 milyar doları sektör olarak aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz.” dedi.

HIRDAVAT SEKTÖRÜNDE HEDEF İLK 10

Hırdavat sektörünün kg başı ihracat birim fiyatının Türkiye ortalamasının tam 4 katı olduğunu aktaran Tecdelioğlu, “Sektör olarak kg başı ihracat birim fiyatımız 5,37 dolar. Kg başı ihracat birim fiyatı 1,38 dolar olan Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katıyız. Hırdavat sektörü olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında Almanya, Irak, Fransa, Romanya, ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya ve Mısır yer alıyor. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Türk hırdavat sektörü dünya pazarında 23. sırada bulunuyor, hedefimiz kısa süre içerisinde ilk 10’a girmek.” dedi.