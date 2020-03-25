Hırdavat sektörü "vergi ötelemesinden" faydalanmak istiyor

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HISİAD açıklamasında görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, koronavirüs salgınına bağlı yaşanan gelişmelerin hırdavat sektörünü de derinden etkilediğini, hem yurtiçi hem yurtdışı pazarda ciddi daralmalar yaşadıklarını belirterek, "Sektörümüz 2019 yılında 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Hırdavat sektörü oldukça yüksek katma değerli üretim yapan bir sektör." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DA YAŞANAN TABLO SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün ihracat birim fiyatlarının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ve iç pazarla birlikte toplam 20 milyar dolar pazar büyüklüğe sahip olduğunu, şunları kaydetti:
"Son gelişmeler ihracat pazarlarında yaşanan daralmalar, tedarik sıkıntıları, salgın için alınan önlemler 650 bin çalışanı olan sektörümüzün çarklarını ciddi ölçüde yavaşlatmıştır. Sektörümüzün yüzde 40 ihracatını gerçekleştirdiği Avrupa'da yaşanan tablo bizleri de oldukça olumsuz etkiledi.
Bu süreçte devletimizin verdiği destekler can suyu olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma yapıldığı belirtilmiş ve mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları açıklanmıştır.
Teknik hırdavat altında sektörümüzün 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği ve toplam 20 milyar dolar pazar hacmine sahip bağlantı elemanları, el aletleri, kilit ve donanımlar, mobilya aksesuarları gibi alt sektörler bulunmaktadır. HISİAD olarak temsil ettiğimiz Hırdavat sektörünün de mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasında yer almasını ve son açıklanan vergi ötelemesinden faydalandırılması gerektiğine inanıyoruz."
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