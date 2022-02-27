Hırdavat sektörü katma değerli ihracata odaklandı

AA

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller, alt sektörleriyle birlikte Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor.

İDDMİB organizasyonunda gerçekleştirilen çalıştay, 97 sektör temsilcisinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin dünyanın en önemli tedarikçi ülkesi olma potansiyeli taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıla 1,12 milyar dolar ihracatla başladık. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Devletimiz, ihracatçımız için elini taşın altına koyuyor. Bizler de üretim ve istihdam odaklı düşünerek ihracatımızı hem değer hem de miktar anlamında artırmanın gayreti içerisindeyiz. İhracatta kırdığımız rekorlarda KOBİ'lerimizin de rolü büyük. Bu bağlamda ülkemizin ihracatla büyüme modelini uygulamaya koymasıyla üreticilerimizin finansmana erişimi daha fazla önem arz etmeye başladı. Çalıştayımızda bir paydaşımızın da Eximbank olması bizler açısından önemli. Birlik olarak ortak akıl ile hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu da karar mekanizmalarının tüm paydaşlarla birlikte işlemesi demek. Bu çalıştayda hırdavat sektörünün kısa ve orta vadedeki rotasını belirleyeceğiz."

"İHRACATIMIZI GELECEK YILLARDA DA ARTIRACAĞIZ"

İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu da hırdavat sektörünün ihracattaki birim değer artışına dikkati çekti.

Yeni hedef ihracat pazarlarının da belirlendiğini aktaran Tecdelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılında sektör ihracatı değer olarak yüzde 23 artışla 10,6 milyar dolara ulaştı. 2020 yılı birim ihraç fiyatımız ilk 30 GTİP üzerinden kilogram başına 5,17 dolar iken, 2021 yılında yüzde 4 artışla 5,21 dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021 yılı ihracat birim fiyatı 1,29 dolar olduğu düşünüldüğünde sektör ihracat ürünlerimizde yaklaşık 4 kat katma değer elde ettiğimizi söyleyebiliriz. 2022'nin ocak ayında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Değişen rekabet koşullarına uyum sağlayarak ürün kalitemizden taviz vermeden, katma değerli ürünler üreterek ve kendimizi doğru tanıtarak ihracatımızı gelecek yıllarda da artıracağımızdan hiç şüphem yok."