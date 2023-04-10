Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki yıkılacak binası için durdurma kararı!

Hiranur Vakfı'ndaki bazı yapıların yıkımına yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Sancaktepe'deki Hiranur Vakfının bazı bölümlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılması işlemi, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu

Giriş: 10.04.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki yıkılacak binası için durdurma kararı!
Hiranur Vakfı'ndaki yıkımla ilgili durdurma kararı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İBB ekiplerince, Hiranur Vakfında imara aykırı olduğu belirtilen yapıların yıkımı sürerken vakfın avukatı Bulut Müslüm Gezer tarafından, yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvuruda bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre Gezer, başvurusunda, İBB ile Sancaktepe Belediyesinin yapı tatil tutanaklarının birbirleriyle çeliştiğini belirterek, ilk mescit katının ruhsatının olduğunu, projeye uygun yapıldığını ve devam eden bir yapı imalatının da bulunmadığını ifade etti.

Dosyayı görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'den yapıyla ilgili olan tahliye kararı, yıkıma dair tutanağı ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğini istedi.

İBB'ye savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre veren mahkeme, savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından yıkım işlemi durduruldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklayıp kaçtılar
Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklayıp kaçtılar
Kocaeli'de bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Kocaeli'de bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Tunus'ta iki göçmen teknesi battı: 4 ölü
Tunus'ta iki göçmen teknesi battı: 4 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.