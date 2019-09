Hipnoz; bilinçli olan zihnin devre dışı bırakılması sonucunda bilinçaltına ulaşıp telkinler vermektir. Hipnoz yapılan kişinin bunun farkında olmasının yanında sanki bir rahatlama ve uyma hali söz konusu olur. Fiziksel ve zihinsel olarak bir rahatlama içerisine girebilmektedir. Gerçekle iç içeyken sanki bunun dışında olmak gibi bir durumdur.

Hipnoz öğrenilebilir bir uygulamadır. Bu sayede iş alanlarında ya da eğitim alanlarında ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir. (Sigarayı bırakmakta, dil öğretiminde, zayıflama, ruhsal bozukluklarda, güven eksikliğinde, istem dışı hareketlerde gibi)

Hipnozda amaç; zihinden bilinçaltına inmek ve yaşanan her sorunun gerçek nedenini ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bütün yaşanan her şey bilinçaltında birikir ve depolanır. Bilinçaltına kaydedilen her söz ya da bilgi hayatın yönlendirilmesinde ve uygulamada etkilidir. Bilinçaltı temizlenmesi ile her türlü yanlış düşünce ve alışkanlıklardan kurtulma imkanı sağlanmış olur. Bu sayede bir anlamda iyileşme sağlanır. Kalıplaşmış her türlü öğretiden kurtulmayı başarmada yardımcı olur. Bütün korkular, davranış biçimleri aklınıza gelebilecek her türlü donanım bilinçaltının içerisine hapsolur. Bu sayede yeri geldiğinde ordan çıkarak kişinin yapacağı her şeyde ön baskıya neden olur. Kötü kalıpların yanında iyi kalıplarda orda tutulur ancak kötü kalıplar daha fazla etkili olur çünkü evrende herşeyin önce olumsuzlukla ortaya çıkması sağlanır. İyi ise; yavaş ilerleyen ve güç son bulan bir olgudur.

Bilinçaltına yerleşen ‘’cereyanda kalırsam çarpar ve hasta olurum ‘’ kalıbı bilinçaltına önceden yerleştirilmiştir. Bu durumla ne zaman karşılaşılsa bu olay gerçeğe dönüşür. Çünkü bilinçaltı bu duruma yön verir. Eğer bunu siler de olumluya hipnoz ve telkin yönüyle empoze edilirse kalıp değişir ve bu durum oluşmaz.

Hipnoz tıbbi olarak sadece psikologlar tarafından resmi olarak yapılır. Ancak hipnoz bir anlamda telkin yöntemidir. Hayatın içerisinde her istenen durumda eğer, kişi kendini farkındalıkla geliştirirse hipnoz ederek hemen her konuda bunu kullanabilir ve biliç altını eğitebilir. Çünkü hayatın kendisi bir anlamda hipnozdan ibarettir. Yaşamın her alanında bunun örneklerini görmek mümkündür. Özellikle politikacıların yaptığı buna güzel bir örnek olacaktır.