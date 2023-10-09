DÜNYA BARIŞI VE HİNDUZİM'E OLAN BAĞLILIĞINI SİMGELİYOR

Hindistan'da, Sadhu'lar sıklıkla en katı kefaret biçimlerine girişirler, böylece ruhani bağlamda kurtuluş ve aydınlanma arayışı yakalarlar.

Bir gün samimi bir röportajda Bharati "Çok fazla şey istemiyorum. Neden oğullarımızla kendi aramızda kavga ediyoruz? Aramızda neden bu kadar kin ve düşmanlık var? Ben sadece tüm Hintilerin ve tüm dünyanın birbirirle barış içinde yaşamasını istiyorum" dedi.