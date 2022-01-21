Hint Okyanusu’nda İran, Çin ve Rusya'dan dev tatbikat

Tatbikatın Hint Okyanusu’nun kuzeyini, Babülmendep, Malakka ve Hürmüz boğazlarını kapsadığı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Taceddini, “Bölgede bu üç boğaz altın üçgeni olarak adlandırılıyor ve aynı şekilde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyi de dünya ticaretinin hayat merkezi olarak kabul ediliyor. Bizler de İran, Çin ve Rusya olarak bu bölgenin güvenliğinin sağlanması ve bu deniz ticaret hatlarının korunması için ortak hareket ediyoruz. Bu şekilde her üç ülkenin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz” dedi.