Hint Müslümanları, Kurban Bayramı'nı Kovid-19 önlemleri altında karşılıyor

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının 30 Haziran’da sona erdiği Hindistan’da her eyalette salgına ilişkin çeşitli önlemler alınıyor.
Maharaştra ve Tripura gibi bazı eyaletlerde genel sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Batı Bengal, Uttar Pradeş ve Pencap gibi eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.
Söz konusu eyaletlerdeki Müslümanlar, bayramı evlerinde geçirecek.
Karnataka'da bayram namazı için camilere girebileceklerin sayısı 50, Kerala’da 100 kişiyle sınırlandırılırken, Telangana’da da camilerde kısıtlı sayıda kişinin bayram namazı kılmasına izin verilecek.
Öte yandan Kerala eyaleti ve Karnataka’nın bazı bölgelerinde bayram bugün idrak ediliyorken, ülkenin geri kalan bölgelerinde yarın kutlanacak.
Maharaştra’da hükümet, Müslümanlardan "kurbanlıklarını çevrim içi platformlar veya telefon üzerinden satın almalarını ve bayram namazlarını da evlerinde kılmalarını" talep etti.
Salgının yayılmasına yol açabileceği gerekçesiyle birçok eyalette hayvan pazarlarının kurulmasına izin verilmedi.
- "Hayvan pazarlarına getirilen yasak, sorunlara yol açıyor"
Yeni Delhi'deki Ebul Hayr Dergahının işleyişiyle ilgilenen ve Türkiye'de "İmam-ı Rabbani" olarak bilinen Ahmed Faruk Sirhindi'nin torunlarından ilim insanı Ebu Nasır Enes Faruki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda maske kullanmanın dışında sosyal mesafe kurallarını da sıkı şekilde takip edeceklerini söyledi.
Faruki, hükümetin, birçok yerde büyükbaş hayvanların kesimine müsaade etmediğini belirterek, bu sebeple Kurban Bayramı'nda keçi veya koyunların Müslümanlar için tek seçenek olduğunu, kurbanların kesimlerinin de kapalı alanlarda olacağını dile getirdi.
Hükümetin şu sıralar hayvan pazarlarının işleyişine izin vermediğini anımsatan Faruki, bu durumun bazı bölgelerde sorunlara yol açtığını ifade etti.
Faruki, Müslümanların bu şartlara sabretmesi gerektiğine işaret ederek, aksi halde huzursuzlukların yaşanabileceğini ve ülkedeki Müslümanların güvenliği için bundan kaçınılması gerektiğini kaydetti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Ülkede şu ana dek 1 milyon 643 binin üzerinde vaka görülürken, salgın dolayısıyla 35 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.
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