Hint kadın güreşçinin Müslüman karşıtı paylaşımları tepki topladı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın ünlü kadın güreşçisi Babita Phogat, "Müslümanları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha büyük bir sorun olmakla" suçladığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle büyük tepki topladı.
BBC'nin haberine göre, Phogat, Twitter'da Kovid-19 ile ilgili paylaşımında, Hindistan'daki Müslümanları "Kovid-19'dan daha büyük bir sorun oluşturmakla" itham etti.
Kadın güreşçinin paylaşımı üzerine Twitter'da hesabının askıya alması talebiyle etiket açıldı ve bu etiketle çok sayıda paylaşım yapıldı.
Müslüman karşıtlığı eğilimlerinin sosyal medyaya taşındığı Hindistan'da, ünlü aktrisler de tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Hintli aktris Kagana Ranaut'un kız kardeşi Rangoli Chandel de Müslümanlara karşı şiddeti ve "Müslümanları doktorlara saldırmakla" itham eden "seküler medya"yı savunmuştu.
Chandel’in söz konusu paylaşımları sonrası Müslüman karşıtlığı kampanyasına katıldığı görülen Babita, Ağustos 2019'da ülkede Müslüman karşıtı politikalarıyla tepki çeken iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisine üye olmuştu.
Hindistan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 448 can kaybı yaşandı, 13 bin 495 vaka tespit edildi.
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