Hindu müşteri sürücü Müslüman olduğu için yemek siparişini reddetti, 'Yemeğin dini yoktur' yanıtını aldı

01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın Jabalpur kentinde bir Hindu müşteri, cep telefonu uygulaması Zamato üzerinden verdiği siparişi Müslüman bir çalışanın getirmesi üzerine reddetti. Şirket müşteriye "Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir" yanıtını verdi.
Twitter'da NaMo_Sarkaar adlı kullanıcı mesajında yaşananları şöyle anlattı:
"Siparişimi Hindu olmayan bir sürücüyle göndermeleri üzerine Zamato'dan verdiğim siparişi iptal ettim. Bana siparişi iptal edemeyeceklerini, sürücüyü de değiştiremeyeceklerini söylediler. Ben de 'Para istemiyorum, siparişimi iptal edin' dedim."
NaMo_Sarkaar ikinci mesajında ise müşteri hizmetleri servisiyle yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı ve "Şravan (Hindular'ın Lord Şiva'ya adadıkları kutsal ay) ayındayız ve Müslüman birinin getirdiği siparişe ihtiyacım yok" dedi.
Şirketin bu müşteriye verdiği "Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir" mesajı binlerce beğeni ve retweet aldı.
Şirketin kurucusu Deepinder Goyal da daha sonraki mesajında "Değerlerimize karşıysa müşteri kaybetmekten üzüntü duymayız" dedi.
Az sayıda Twitter kullanıcısından destek alan müşteri birçok kişi tarafından eleştirildi.
Çoğu kullanıcı müşteriye yemeğini kendi yapması tavsiyesinde bulundu.
https://twitter.com/samjawed65/status/1156435882074939392
SamSays adlı bir kullanıcı "İyi cevap. Giderek artan nefret ve bağnazlığı reddeden şirket bulmak kolay değil" derken, Chandral adlı başka bir kullanıcı ise şunları yazdı:
"Gerçekten mi? Peki ya şef Müslüman ise? Siparişi paketleyen kişi Sih ise? Yemeğin malzemeleri bir Hristiyan'dan alındıysa? Tarladan kapınıza gelinceye kadar yemeğinize birçok kişinin eli değmiş olabilir. Eğer endişeniz varsa internetten sipariş vermemelisin."
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