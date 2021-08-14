Hindistan’da can kaybı sayısı toplam 23’e çıktı

Hint-Tibet Sınır Gücü (ITBF) sözcüsü Vivek Kumar Pandey, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün itibarıyla göçük altında kalan 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kinnaur kentindeki bir otoyolda 11 Ağustos’ta heyelan meydana gelmişti.

Düşmeye devam eden kayaların arama kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, 12 Ağustos’ta toprak altında kalan 13 kişinin öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Himaçal Pradeş’te temmuzda meydana gelen heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyaletin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.