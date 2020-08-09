Hindistan koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken sabah saatlerinde ülkenin Andhra Pradesh eyaletine bağlı Vijaywada kentinde bulunan ve korona virüs hastalarının kaldığı otelde yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede alevlere teslim olan otelde yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Hastaneden tahliye edilen hastalar çevre hastanelerde tedavi altın alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta da Ahmedabad kentinde bulunan özel bir hastanenin korona virüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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