Hindistan’da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüze sosyal medyada yoğun tepki

Aralarında gazeteci, yazar ve aktivistlerin bulunduğu on binlerce kişi Twitter'da söz konusu olaya ilişkin tepki içeren paylaşımlarda bulundu.
Kullanıcılar, Hindistan'ın 73. bağımsızlık yıl dönümünde böyle bir olayın yaşanmasının ülke için ayrı bir utanç kaynağı olduğunu kaydetti.
NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Lakhimpur Kheri bölgesinde tecavüz edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni dün bir tarlada bulundu.
Kurbanın babası kızının boğulduğunu, gözlerinin oyulduğunu ve dilinin kesildiğini öne sürdü.
Öte yandan polis, otopsi raporunda sadece tecavüz ve boğulma bulgularına rastlandığını kaydetti.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- Kurban, Dalitlere mensup
Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu belirtiliyor.
Ülkedeki sosyal tabakalaşmanın bir formu olan kast sistemi her ne kadar anayasada yasaklanmış olsa da 1 milyar 353 milyonluk Hindistan'da nüfusun yüzde 65,97'si kırsal bölgelerde yaşıyor ve söz konusu bölgelerde bu gelenek sürdürülüyor.
Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan Dalitler ise ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.
Dalitlerin nüfusunun ülkede 200 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor.
- Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor
Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan’da söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.
Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 Kasım 2019’da 27 yaşında bir veterinerin dört kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.
İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada geçen sene 20 Aralık’ta ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
ABD'nin Yeni Delhi büyükelçiliğinde 6 Şubat'ta, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesi de tepkilere yol açmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!