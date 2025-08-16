Hindistan ve Güney Kore'den stratejik ortaklık

Hindistan ve Güney Kore, aralarındaki "özel stratejik ortaklık" kapsamında yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji alanlarında yeni endüstriyel hedefler belirleme konusunda mutabakata vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un ülkeye resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, Cho'nun Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ticaret, ekonomi ve teknoloji konularını görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı belirtilerek, tarafların yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji alanlarında yeni endüstriyel hedefler belirleme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki "özel stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkileri sürdürme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Güney Kore ile Hindistan arasında 1973'te kurulan diplomatik ilişkiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'teki Güney Kore ziyaretiyle "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükselmişti.