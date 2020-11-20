Hindistan ve Çin'de trafik kazaları: 23 ölü

Yetkililer, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde arazi aracının park halindeki kamyona çarpması sonucu 6'sı çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lucknow kentinden yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta Prayagrap-Lucknow otoyolunda meydana gelen kazada ölen çocukların 7 ila 15 yaşları arasında olduğu kaydedildi.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, kazadan ötürü duyduğu üzüntü dile getirerek yetkililerden hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımı sağlamalarını istedi.

Başbakanlık ofisi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin Hint rupisi (yaklaşık 20 bin lira) verileceğini açıkladı.

Çin'de de bir kamyonun cenaze töreni yapılan alana girmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Henan eyaletinde yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.