Hindistan vaka sayısında Brezilya'yı geride bıraktı!

DHA

Çin´in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613´e yükselen Hindistan, Brezilya´yı geride bırakarak dünya genelinde en fazla vakaya sahip ikinci ülke oldu.

En fazla vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya´da ise 4 milyon 137 bin 606 vaka bulunuyor.

HİNDİSTAN'DA 5 EYALET RİSK ALTINDA

Vaka sayılarındaki artış, çoğunlukla beş eyalet özelinde gerçekleşiyor. Bu eyaletler, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh olarak ifade edildi. Ülkede salgının ilk dönemlerinde uygulanan sınırlamaların çoğu, ekonomiyi canlandırmak amacıyla hükümet tarafından kaldırılıyor.

Öte yandan Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.