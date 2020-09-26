Hindistan, Sri Lanka ile Budist bağların geliştirilmesi için 15 milyon dolar harcayacak

Açıklama, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa ile görüşmesinde yapıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, paranın, Budist manastırlarının onarımı ve inşası, kapasite gelişimi, kültürel alışveriş, arkeolojik iş birliği ve Gotama Buda kalıntılarının karşılıklı sergilenmesine harcanacağını duyurdu.

Sri Lanka'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Budist. Hindistan'da ise nüfusun büyük bölümü Hindu.

Hindistan'da 8,5 milyon Budistin yaşadığı ifade ediliyor.