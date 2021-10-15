Hindistan polisinden Squid Game çözümü

İHA

Yayınlandığı 28 günde 111 milyon kez izlenerek büyük bir başarıya imza atan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi etkisini sürdürüyor.

Bir grup insanın hayatları pahasına oynadıkları çocuk oyunlarını konu alan dizi bu kez Hindistanlı polislere ilham oldu. Sosyal medya hesaplarından bir görüntü paylaşan Mumbai polis teşkilatı, dizide ilk oyun olan "kırmızı ışık, yeşil ışık" oyununu trafik kurallarına benzetti.

Vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan Mumbai polisi, paylaşımı "Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun" ifadeleri ile yayınladı.

Mumbai polisinin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi kısa süre içerisinde 100 bini aşkın kişi tarafından izlenirken, gönderiye binlerce de yorum yapıldı.

Mumbai polisi, daha önce de vatandaşların trafik kurallarına ve koronavirüs tedbirlerine uyması için yaptığı paylaşımlarda Friends, Harry Potter ve birçok Hindistan yapımı film ve diziden örnekler almıştı.

TÜRKİYE'DE VELİLERE UYARI

Türkiye'de de bir özel okulun velilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz tarafından güvenli teknoloji kullanımı temalı rehberlik çalışmaları hem öğrenci hem velilerimize yönelik olarak okul öncesinden liseye tüm kademelerde her yıl yapılmaktadır. Tüm okullarımızda bilişim teknolojileri birimimiz tarafından alınan teknik önlemler dolayısıyla öğrencilerimizin yaş düzeyine uygun olmayan içeriklere ulaşmaları mümkün değildir. Şiddet ve saldırganlık içeren bazı dizi ve benzeri zararlı içeriklere çocuklar ve gençler sıklıkla okul dışı ortamlarda ulaşmaktadırlar. Bu durum ebeveyn kontrolü ve takibinin önemini göstermektedir. Bu nedenle ev ortamında internet erişimini sağlayan teknolojik aletleri ortak alanlarda bulundurmak ve kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak, olumsuz içeriklerden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına sizler için bilgilendirme mektubunu hazırladık. Faydalı olması dileğiyle."